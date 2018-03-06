İzlandalı terörist Afrin'de öldürüldü
Afrin'de terör örgütü PKK/PYD saflarında Mehmetçik'e kurşun sıkan Haukur Hilmarsson adlı İzlandalı teröristin, düzenlenen operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı.
Zeytin Dalı Harekatı 46. gününde başarıyla devam ederken, terör örgütü PKK/PYD'nin içindeki yabancı teröristlerden birinin daha öldürüldüğü ortaya çıktı.
Terör örgütü PKK/PYD saflarında yer alan İzlanda vatandaşı 32 yaşındaki terörist Haukur Hilmarsson'un, 24 Şubat'ta Afrin'de öldürüldüğü öğrenildi. Teröristin cenazesinin önümüzdeki günlerde ülkesine gönderilerek toprağa verileceği öğrenildi.
(Hürriyet)
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