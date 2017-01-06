Şehit Can ve Sekin için adliyede tören düzenlendi Şehit Can ve Sekin için adliyede tören düzenlendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir şehitleri için düzenlenen törende açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, 'Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek' dedi.