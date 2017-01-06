Şehit Can ve Sekin için adliyede tören düzenlendi
Şehit Can ve Sekin için adliyede tören düzenlendi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir şehitleri için düzenlenen törende açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, 'Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek' dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.