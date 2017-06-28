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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Başsavcıvekili Bato hakkında yayınlanan haberi yalanladı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato hakkında bir gazetede 'Adalet yolda değil burada' manşetiyle yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

  • AA
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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bir gazetede "İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Bato'dan CHP liderine: Adalet yolda değil burada" manşetiyle verilen haberde, Bato'nun "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adalet arıyorsa adalet sarayına gelsin" şeklinde çağrıda bulunduğu iddiasının doğru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun anılan gazete veya başka herhangi bir basın-yayın kuruluşuna böyle bir beyanatı söz konusu olmamıştır. Haber gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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