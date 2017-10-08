İzmir Gaziemir´de 56 göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Akçay Caddesi üzerinde şüphelendikleri iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda yasa dışı yollardan Yunanistan´a geçme hazırlığında olan 56 göçmen yakalandı. Olayla ilgili 33 yaşındaki İ.Ö., 30 yaşındaki İ.T. 27 yaşındaki M.İ. ve 47 yaşındaki İ.E. gözaltına alındı. Ayrıca 47 can yeleği ve 5 şambrel ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 4 kişi `İnsan ticareti yapmak´ iddiasıyla sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 göçmen ise Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.