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İzmir Gaziemir´de 56 göçmen yakalandı

İZMİR´in Gaziemir İlçesi´nde, yasa dışı yollardan Yunanistan´a geçme hazırlığında olan 56 göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan ve `İnsan ticareti yapmak´ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri,  Akçay Caddesi üzerinde şüphelendikleri iki aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda yasa dışı yollardan Yunanistan´a geçme hazırlığında olan 56 göçmen yakalandı. Olayla ilgili 33 yaşındaki İ.Ö., 30 yaşındaki İ.T. 27 yaşındaki M.İ. ve 47 yaşındaki İ.E. gözaltına alındı. Ayrıca 47 can yeleği ve 5 şambrel ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 4 kişi `İnsan ticareti yapmak´ iddiasıyla sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 göçmen ise Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi.
 

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