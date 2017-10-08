İzmir'de narkotik operasyonu: 42 gözaltı

İzmir genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Buca, Balçova, Bayraklı, Çiğli, Konak ve Karabağlar ilçelerinde son bir hafta içerisinde yapılan 22 ayrı operasyonla 42 şüpheli yakalandı. 15 farklı adres, bir iş yeri ile okul çevresi park ve bahçeler civarında yapılan uygulamalarda ve araçlarda yapılan aramalarda; 19 bin gram esrar, 4 bin 500 gram bonzai, 510 gram metamfetamin, 170 adet ecstasy, 20 gram eroin, 10 adet sentetik ecza, 5 gram kokain, bir adet hassas terazi, bir adet ruhsatsız tabanca ve 56 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Adli birimlere sevk edilen 42 şüpheli şahıstan 7’si çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 10'u ise tutuklandı.

Bilgi paylaşımı yapan vatandaşların kimliklerinin hiçbir suretle deşifre edilmeyeceği, yeni kurulan "WhatsApp Uyuşturucu İhbar Hattı"na (0552 155 35 35) gelecek olan ihbarlar ile tam saha çalışmalarıyla İzmir ilinde tek sokak satıcısı kalmayıncaya dek kararlılıkla bu mücadelenin devam edileceği bildirildi.