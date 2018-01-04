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İzmir Konak'ta trenin çarptığı kişi öldü

İzmir'in Konak ilçesinde İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ (İZBAN) treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, üstünden kimlik çıkmayan ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen kişi, Hilal İstasyonu yakınında yolun karşısına geçmek istediği sırada dengesini kaybedip raylara düştü.
 
İzmir'in Konak ilçesinde İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ (İZBAN) treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi. 
 
Tepeköy'den Aliağa'ya seyir halinde olan İZBAN treninin çarptığı bu kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
 
İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince raylardan çıkarılan ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
 
Kazanın ardından yolcular diğer trene tahliye edildi, vatman ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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