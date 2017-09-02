İzmir Kuş Cenneti'nde flamingo rekoru kırıldı

Türkiye'de flamingoların iki üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'nde (Gediz Deltası), mevcut doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi nedeniyle 2012 yılında oluşturulan ve yaklaşık 6,5 dönüm yüz ölçümüyle dünyanın en büyük yapay kuluçka adası, her geçen yıl daha çok sayıda flamingonun kuluçka yuvası oluyor.

"UÇAK GEÇİŞİ YASAKLANDI"

Binboğa, flamingoların kuluçkaya yatması ve çoğalması için belli dönemlerde İzmir Kuş Cenneti üzerinden uçak geçişinin yasaklandığını ifade ederek şöyle konuştu: "Bu bölgelerin korunması için birçok önlem alınması gerekiyordu, bölgede Çiğli Hava Üssü bulunmakta. Yetkililerle görüşülerek flamingoların kuluçkaya yattığı dönemde oradaki eğitimlerin başka alana kaydırılması ve kuşların rahatlıkla üremeleri sağlandı."