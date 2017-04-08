İzmir Marşı'nı Erdoğan'a uyarladılar

TÜGVA tarafından bugün saat 16.00'da tüm iller ile eş zamanlı 'Türkiye için evet' yürüyüşü düzenlendi. Çanakkale'de de Golf Aile Çay Bahçesi önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik grup Kordon Boyu'nda sloganlar atarak İskele Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında grup İzmir Marşı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarlayarak söyledi.

İzmir Marşı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçtiği yerlerde Recep Tayyip Erdoğan diyen grup, marşı "Rize'nin dağlarında çiçekler açar. Yaşa Recep Tayyip Erdoğan yaşa, adın yazılacak referandumda" diye söyledi. Ardından sloganlar atarak iskele meydanına gelen grup adına açıklama yapan TÜGVA Çanakkale Şube Temsilcisi Halil İbrahim Kahraman, "Biz, hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderimizi çıktığı yolda yalnız bırakmamak için evet diyoruz" dedi.