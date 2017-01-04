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İzmir merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

İzmir merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda akademisyenler, asker ve bazı bakanlık görevlilerinin de aralarında bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

  • MUAMMER BAŞKAN-İZMİR
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  Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında polis operasyon düzenledi. İzmir merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında akademisyenler, asker ve bakanlık görevlilerinin de olduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.   
 
  Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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