İzmir merkezli 3 ilde narkotik operasyonu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun sokak düzeyli mücadelesine ilişkin etkinliğin arttırılarak sokaklarda uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, kalıcı sonuçların alınması, terör örgütü bağlantılı işlenen uyuşturucu faaliyetlerin ve bu yolla elde ettikleri gelirin önlenmesine, torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak saha ve analiz çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.



Narkotik ekipleri, çalışmaları sonucunda örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen iki ayrı suç örgütüne yönelik olarak geçtiğimiz Çarşamba günü, İzmir merkezli Konak, Narlıdere, Kemalpaşa, Bayraklı, Karşıyaka, Güzelbahçe ilçelerinde bulunan 5 farklı mahalle ile Manisa ile Bursa’da gerçekleştirilen eş zamanlı ve planlı operasyonda, 2 hava aracı, Özel Harekat unsurları ve 4 Narkotik Dedektör Köpeği ile 70 ekipten oluşan toplam 160 polisle operasyon yaptı. Operasyon sonucunda 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken ev ve işyerlerinde yapılan aramada; Meşe tabir edilen satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, ruhsatsız 2 adet tüfek, ruhsatsız 1 adet tabanca ile 10 adet tüfek fişeği, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevkedilen 10 şüpheliden 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 6 şüpheli şahıs ise tutuklandı.