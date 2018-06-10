İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu 18 şüpheli yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, kalıcı sonuçların alınması, terör örgütü bağlantılı işlenen uyuşturucu faaliyetlerin ve bu yolla elde ettikleri gelirin önlenmesine, torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik olarak saha ve analiz çalışmalarını yürütürken uyuşturucu madde ticareti yapan 2 ayrı suç örgütünü tespit etti. İzmir Narkotik polisi, sabah saatlerinde, İzmir merkezli Aydın, Hatay ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen hava destekli, Özel Harekat Unsurları ve 2 narkotik dedektör köpeği ile 110 ekipten oluşan toplam 250 polisle eş zamanlı operasyonda,18 şüpheliyi yakalandı.

18 şüpheli gözaltına alındı

Ev ve işyeri aramalarında; Meşe tabir edilen satışa hazır hale getirilmiş bin 600 adet şeffaf poşet ve kağıtlar içerisinde çeşitli uyuşturucu madde, 570 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 25 adet fişek, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 795 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

17 şüpheli değişik tarihlerde tutuklandı

Öte yandan, örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütleri ile bağlantılı 17 şahıs değişik tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.