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İzmir merkezli 7 ilde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 7 ayrı ilde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen iki ayrı suç örgütüne havadan helikopter ve droneler ile destekli özel harekat polisleri ile operasyon yapan İzmir narkotik ekipleri; 79 kilo esrar, 13 kilo bonzai, bin 810 ecstasy, 974 gram kokain ele geçirirken 22 şüpheliyi yakalandı.

  • Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmaları sonucunda örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen iki ayrı suç örgütünü belirledi. İzmir narkotik ekipleri, dün sabah eş zamanlı olarak İzmir merkezli İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Muğla, Kayseri, Gaziantep ve Manisa'da operasyon yaptı.1 helikopter, 2 drone,  özel harekat polisleri ve 5 narkotik dedektör köpeği ile 125 ekipten oluşan toplam 272 polisin katıldığı operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 
 
Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi
 
Operasyonda helikopter ve droneler havadan destek verirken özel harekat polis destekli operasyonda dedektör köpekler evlerde  detaylı arama yaptı. Havadan çekilen ve film sahnelerini aratmayan görüntülerde, belirlenen adresleri polis ekiplerinin tamamen çevirmesi şüphelilere kaçacak yer bırakmadı. Adreslerde yapılan aramalarda; 79 kilo esrar, 13 kilo bonzai, bin 810 ecstasy, 974 gram kokain, 55 gram ecstasy tozu, 5 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki sorgulaması devam eden 22 şüphelinin daha sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

Daha öncede 13 kişi tutuklandı

Öte yandan  İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütleri ile bağlantılı 13 şahıs değişik tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, gençleri hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonları tespit edilerek uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam edeceğini bildirdi.

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