İzmir merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. İzmir merkezli, İstanbul, Bursa, Aydın, Kars, Antalya, Tokat ve Isparta’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 29 şüpheliden 12’si yakalandı. Aralarında KHK ile kapatılan örgüte ait 3 okulun yönetici, öğretmen ve şirket ortaklarının da bulunduğu şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı oldukları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin küçük yaştaki maddi durumu olmayan öğrencileri yetiştirip devlet kadrolarına yerleştirdikleri iddia edildi.

Diğer illerde gözaltına alınıp İzmir’e getirilen şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.