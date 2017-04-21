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İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. FETÖ ile irtibatlı 11 asker hakkında yakalama arama ve gözaltı kararı verildi.

  • Muammer BAŞKAN/STAR
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İzmir Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca İzmir merkezli olmak üzere Sivas, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Konya, Antalya, Kayseri, Diyarbakır ve Şırnak'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.
 
FETÖ ile irtibatlı 11  asker hakkında yakalama arama ve gözaltı kararı verildi.

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