İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. FETÖ ile irtibatlı 11 asker hakkında yakalama arama ve gözaltı kararı verildi.
- Muammer BAŞKAN/STAR
İzmir Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca İzmir merkezli olmak üzere Sivas, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Konya, Antalya, Kayseri, Diyarbakır ve Şırnak'ta FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.
FETÖ ile irtibatlı 11 asker hakkında yakalama arama ve gözaltı kararı verildi.
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