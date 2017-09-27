Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir merkezli 'ByLock' operasyonu: 17 gözaltı

İzmir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 41 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Antalya, Mersin, Zonguldak, Elazığ, Tunceli, Aydın, Muğla, Tokat ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunda eğitim gören bir öğrencinin de bulunduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hollandalı genç ezandan etkilenerek Müslüman oldu

Hollandalı genç ezandan etkilenerek Müslüman oldu

İki kıta böyle ayrılıyor

İki kıta böyle ayrılıyor

2 dolar için ölümü göze alıyorlar

2 dolar için ölümü göze alıyorlar

Twitter kullanıcılarına müjde! 280 karakter oluyor

Twitter kullanıcılarına müjde! 280 karakter oluyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA