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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

İzmir merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda rütbeli 5 asker ile örgüt hiyerarşisinde bu kişilerden sorumlu 'mesul abi' olarak adlandırılan 2 öğretmen gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir, Ankara, Kastamonu, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 astsubay, 2 uzman çavuş ile bu askerlerden sorumlu oldukları ileri sürülen ve örgüt hiyerarşisinde "mesul abi" olarak adlandırılan 2 öğretmen gözaltına alındı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere İzmir'e getirildi.

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