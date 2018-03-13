İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 22 gözaltı
İzmir merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 22 şüpheli yakalandı.
- AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün İzmir il yapılanmasını deşifre çalışmaları kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanan 5 kişinin ifadeleri doğrultusunda, tekrar örgütlenme çabası içerisinde olan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, Tekirdağ, Eskişehir, Balıkesir ve Kocaeli'de düzenlediği operasyonda, 22 zanlıyı yakaladı
Şüphelilerden 13'ünün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.
Zanlılar işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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