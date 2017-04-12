İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülmekte olan iki ayrı soruşturmada 24 şüpheli gözaltına alındı.
- Muammer Başkan
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülmekte olan iki ayrı soruşturma kapsamında aralarında İzmir Adliyesinde görevli Zabıt Kâtiplerinin de bulunduğu, İzmir merkezli Konya, Gaziantep ve Samsun'da yapılan eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı
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