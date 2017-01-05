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İzmir merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 4'ü tutuklandı.

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İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 4'ü tutuklandı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında, 26 Aralık'ta İzmir'in yanı sıra Ankara, Denizli, Manisa ve Şanlıurfa illerinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 32 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Gölbaşı-8" adıyla gerçekleştirilen operasyonda, "Himmet toplamak, örgüte finansal destek sağlamak, terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmak, örgüt adına faaliyete bulunmak ve örgüte eleman temin etmek" suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 15'i savcılık sorgulamalarının ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Operasyon kapsamında 6 kişinin aranmasına devam ediliyor.

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