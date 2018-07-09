İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki suç örgütüne yönelik İzmir, İstanbul ve Ağrı'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polisi, 2 dedektör köpek ve 130 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 8 kilo 800 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram bonzai, 451 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 35 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı suç örgütlerine yönelik operasyon kapsamında daha önce de 8 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Öte yandan operasyon drone ile havadan da görüntülendi.