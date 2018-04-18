İzmir metro hattında üst geçit rayların üzerine çöktü
İzmir'de vincin çarpması üzerine çöken yaya üst geçidinin parçalarının metro ve karayoluna düşmesi nedeniyle ulaşım aksadı.
- AA
Alınan bilgiye göre, İzmir'in Bornova ilçesi Üniversite Caddesi Ağaçlı yol mevkisindeki yaya üst geçidine, İlker Burgaz'ın kullandığı 35 09 124 plakalı vinç çarptı.
Çöken yaya üst geçidinin bir bölümü ise bölgeden geçen metro hattı ve yola devrildi.
Olay nedeniyle metro seferleri durdu, trafikte aksamalar meydana geldi.
Metro ile Sanayi durağına kadar gelen yolcular belediye otobüslerine aktarıldı
Belediye ekipleri bir bölümü yıkılan üst geçidin parçalarının kaldırılması için çalışma başlattı.
Vinç sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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