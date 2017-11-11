İzmir polisinden teröristbaşı Gülen'e "doğum günü" sürprizi: Çok sayıda gözaltı var Daha önceki örgüt içerisindeki açıklamalarında Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım günü öldüğünü o devrin bittiğini kendisinin 11 Kasım günü doğduğunu ve yeni bir dönemin başladığını dile getiren teröristbaşı Fethullah Gülen'e 11 Kasım'da İzmir polisinden sürpriz doğum günü yapıldı.