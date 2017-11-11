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İzmir polisinden teröristbaşı Gülen'e "doğum günü" sürprizi: Çok sayıda gözaltı var

Daha önceki örgüt içerisindeki açıklamalarında Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım günü öldüğünü o devrin bittiğini kendisinin 11 Kasım günü doğduğunu ve yeni bir dönemin başladığını dile getiren teröristbaşı Fethullah Gülen'e 11 Kasım'da İzmir polisinden sürpriz doğum günü yapıldı.

  • Muammer BAŞKAN/STAR
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İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Kasım 2017 günü sabah saatlerinde eş zamanlı olarak 86 ayrı adrese operasyon düzenledi. Şu ana kadar 46 şüpheliyakalandı, diğer şüphelilerin arama işlemleri devam ediyor. 

Aramalarda teröristbaşına ait kitapların bulunduğu yasaklanmış yayınlar ve örgütsel dökümanlar ile dijital malzemeler ele geçirildi.

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