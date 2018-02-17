İzmir ve Antalya'da sahte içki operasyonu: 9 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, halk sağlığı için zararlı olan ve ölümlere yol açan sahte içki üretimiyle ilgili sorunun kaynağına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda sanayi tipi etil alkolü kimya, deterjan ve temizlik ürünleri gibi sektörlerde kullanılmak üzere satış belgesine sahip kimya fabrikaları incelemeye alındı.

Ekipler, yapılan araştırma sonucu satış belgesine sahip bir kimya fabrikasının sanayi tipi etil alkolü makinelerden geçirip temizleyerek içki ve gıda ürünlerinde kullanılabilecek hale getirdikten sonra usulsüz yöntemlerle piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sahte içki üreten kişilere yönelik 22 adrese ayrı zamanlı düzenlenen operasyonda, 2 bin 631 litre sahte içki, 48 bin 122 litre etil alkol, 40 litre anason, 900 mililitre aroma, 656 boş şişe, 3 bin 560 kapak, bin 344 bandrol, 6 bin 900 etiket ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

- İki ilde 21 adrese operasyon

Ekipler, kimya fabrikasıyla ilgili yapılan araştırma sonucu da Antalya'da şarap bazlı alkollü içecek üretme iznine sahip ancak ürünlerinde etil alkol kullanma yetkisi bulunmayan bir içki fabrikasına 172 bin litre alkol gönderildiğini tespit etti.

Bunun üzerine İzmir ve Antalya Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, iki ilde 21 adrese eş zamanlı ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda İzmir'de 9 ve Antalya'da ise 2 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir ve Antalya'daki fabrikalarda 202 bin 800 litre etil alkol ile 690 bin litre şişelenmeye hazır ve 479 bin 803 şişe de sahte içki ele geçirildi.

Antalya'da şarap bazlı alkollü içecek üretme iznine sahip firmanın da içeceklerinin içine alkol koyduğu tespit edildi. Söz konusu fabrikadan incelenmek üzere örnekler alındığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri yaklaşan turizm mevsimi öncesi gerçekleştirilen operasyonun en büyük sahte içki operasyonlarından olduğunu, bandrolü yasal olan sahte içkinin piyasaya ne kadar sürüldüğünün tespitine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Aralık 2017'de Torbalı ilçesinde 3 bin metrekare alana kurulu "fabrika" ayarındaki imalathaneye operasyon düzenlenmiş, içki imalathanesine dönüştürülen depodaki incelemede 9 ton sahte içki üretildiği, ele geçirilen ham madde ve malzemelerle bunun yaklaşık 2 katı üretim yapılabileceği tespit edilmiş, tesisi kuran Mustafa Kemal K. tutuklanmıştı.