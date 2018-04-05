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İzmir ve Aydın'da 147 kaçak yakalandı

İzmir ve Aydın açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 147 kaçak ile organizatör olduğu belirtilen 5 kişi yakalandı.

  • DHA
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçiş yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Taşburun önlerinde saat 23.56'da lastik bot tespit eden ekipler, durdurdukları bottaki 36 Suriye uyruklu kaçağı yakaladı. 

Saat 00.30'daki operasyonda ise, ekipler İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında şüpheli bir balıkçı teknesi olduğu ihbarıyla bölgeye gitti. Doğanbey önlerinde, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli balıkçı teknesi durduruldu. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 kişi, gözaltına alındı. 

Öte yandan İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde gerçekleşen 3 ayrı operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 111 kaçak ile 2 organizatör sahil güvenlik, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalandı.

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