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İzmir ve Aydın'da 96 kaçak yakalandı

İzmir'in Dikili ile Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, çoğunluğu Suriyeli 96 kaçak yakalandı.

  • DHA
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Dün saat 07.45 sıralarında İzmir'in Dikili İlçesi önlerinde bir grup kaçağın denize açıldığı ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti. Kaçakların bulunduğu lastik bot, ekipler tarafından durduruldu. Bottaki Suriye uyruklu, 12'si erkek, 10'u kadın, 18'i çocuk, 40 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı.

Dün saat 04.50 sıralarında ise Aydın'ın Kuşadası İlçesi'ne bağlı Davutlar açıklarında kaçakları taşıyan bot tespit edildi. Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan bottaki 51'i Suriye, 3'ü Afganistan, 1'i İran, 1'i Alman uyruklu toplam 56 kaçak yakalandı. Kaçaklar sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Her iki operasyonda yakalanan kaçaklar, işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi.

 

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