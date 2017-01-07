İzmir'de 10 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
Emniyet güçleri uyuşturucu ile mücadelede kapsamında Bornova ilçesinde bulunan bir depoya operasyon düzenlendi.
- Muammer Başkan/ İzmir
İzmir'de yapılan operasyonlarda takibe alınan A.K. isimli şahıs yakalandı. Düzenlenen operasyonda 210 adet şeffaf jelatine sarılarak paketlenmiş piyasa değeri 10.000.00 TL olan 644.500 gram esrar ele geçirildi. 180.000 TL değerinde 12.150 adet uyuşturucu ectasy hap ele geçirildi.
Yakalanan A.K isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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