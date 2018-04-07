İzmir'de 108 yabancı uyruklu yakalandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphelendikleri kamyonet, midibüs ve otomobili durdurdu.

Araçlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 64 Suriye uyruklu sığınmacı yakalandı.

Organizatör oldukları iddiasıyla İsmail K. ve Adnan G. ile Suriye uyruklu Halid E. gözaltına alındı. Araçlarda bulunan lastik bot ve tekne motoruna el konuldu.

Bu arada, Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ilçe merkezi yakınlarında devriye görevi sırasında bir midibüsü durdurdu. Araçtaki 38'i Suriye, 6'sı Irak uyruklu 44 kişi yakalandı.

Aynı araçta bulunan ve organizatör oldukları değerlendirilen K.K. ve M.S.G. gözaltına alındı.

Emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsmail K, Adnan G, Halid E. ve M.S.G. ise tutuklandı.

Yabancı uyruklular, İzmir Göç İdaresine gönderildi.