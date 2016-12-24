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Ýzmir’de 120 polisle eþ zamanlý PKK/KCK operasyonu

Turgutlu'da 120 polisle eþ zamanlý yapýlan PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi gözaltýna alýndý, çok sayýda örgütsel döküman ele geçirildi.

  • Muammer Baþkan
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Turgutlu Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Terörle Mücadele ve Örgütlü Suçlar Bürosu talimatlarý doðrultusunda Turgutlu Polisi tarafýndan sabahin erken saatlerinde toplam  120 polisle yapilan eþ zamanli operasyonda PKK/KCK Terör Örgütünün Sosyal medya üzerinden  propagandasýný yaptýði,ayrýca Devlet Büyüklerine hakaret ve kolluk güçlerini hedef gösterdiði tespit edilen 5 þüpheli gözaltýna alýndý. 

1. M.D .(HDP Ý​​lçe Yönetimi nde) iþçi

2. A.Ç (HDP Üye) emekli

3. EY  (Örgüt Sempatizaný) iþçi

4. S.G (Örgüt Sempatizaný)

5. M.T .(HDP üyesi) iþçi

Operasyonda ele geçenler:

1 adet Glock marka (7.65) ruhsatsýz silah, 

2 adet 7.65 fiþek,

10 kitap ve çeþitli örgütsel doküman, örgütsel paçavralar ile dijital materyallere el konulduðu öðrenildi.

 

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