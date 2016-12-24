Ýzmir’de 120 polisle eþ zamanlý PKK/KCK operasyonu
Turgutlu'da 120 polisle eþ zamanlý yapýlan PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi gözaltýna alýndý, çok sayýda örgütsel döküman ele geçirildi.
- Muammer Baþkan
Turgutlu Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Terörle Mücadele ve Örgütlü Suçlar Bürosu talimatlarý doðrultusunda Turgutlu Polisi tarafýndan sabahin erken saatlerinde toplam 120 polisle yapilan eþ zamanli operasyonda PKK/KCK Terör Örgütünün Sosyal medya üzerinden propagandasýný yaptýði,ayrýca Devlet Büyüklerine hakaret ve kolluk güçlerini hedef gösterdiði tespit edilen 5 þüpheli gözaltýna alýndý.
1. M.D .(HDP Ýlçe Yönetimi nde) iþçi
2. A.Ç (HDP Üye) emekli
3. EY (Örgüt Sempatizaný) iþçi
4. S.G (Örgüt Sempatizaný)
5. M.T .(HDP üyesi) iþçi
Operasyonda ele geçenler:
1 adet Glock marka (7.65) ruhsatsýz silah,
2 adet 7.65 fiþek,
10 kitap ve çeþitli örgütsel doküman, örgütsel paçavralar ile dijital materyallere el konulduðu öðrenildi.
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