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İzmir'de 132 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 132 yabancı uyruklu yakalandı.

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Sahil güvenlik mobil radarları, Bademli ve Madran Çayı mevkisinden lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 3 grup tespit etti.
 
Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botundaki ekipler, 3 lastik şişme botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 53 Suriye, 35 Angola, 19 Afganistan, 14 Eritre, 6 Senegal, 4 Togo ve 1 Burkina Faso uyruklu göçmeni yakaladı.
 
Karaya getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 
 

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