Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de 160 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında, 2 tekneyle İtalya'ya göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 Ukraynalı gözaltına alındı, 160 kaçak göçmen yakalandı.

  • AA
  • 10
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesi Sığacık Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekipleri, durumundan şüphe edilen bir yelkenliyi durdurdu. 

Yapılan incelemede, yelkenli teknede 1'i kadın, 10'u çocuk toplam 48 Suriye uyruklu ile Ukrayna uyruklu L.S. (31) ve A.P'nin (35) olduğunu belirleyen ekipler, şahısları Demircili sahilinde Urla Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

Genişletilen soruşturma kapsamında ekipler, Teke Burnu açıklarında başka bir tekneye yaptıkları operasyonda, S.M. (43), M.Y. (33) ve S.K. (36) isimli Ukraynalılarla 10'u çocuk, 22'si kadın toplam 82 Suriyeli kaçak göçmen daha yakaladı.

Ormanlık alanda 30 kişi yakalandı

Bölgede yürütülen arama faaliyetleri sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ekibi, Demircili ve Yağcılar mahalleleri arasında ormanlık alanda bir grubu tespit ederek, Urla Jandarma Komutanlığı ekiplerini bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri, ormanlık alandaki 7'si kadın, 6'sı çocuk 30 Suriyeliyi yakaladı. 

5 Ukraynalı gözaltına alındı

Uzunkuyu Jandarma Karakolu ile Urla Jandarma Komutanlığına getirilen 5 Ukraynalı gözaltına alındı.

Zanlıların ifadelerinde, Aydın'ın Kuşadası Limanı'ndan tekneyle hareket ettiklerini, İtalya'ya götürmek üzere anlaştıkları Suriyelileri Sığacık'taki bir limandan alarak denize açıldıklarını anlattıkları öğrenildi.

Yakalanan 160 Suriyelinin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Muazzama havadan böyle görüntülendi

Kabe-i Muazzama havadan böyle görüntülendi

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA