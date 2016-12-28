İzmir'de 2 FETÖ tutuklaması
İzmir'de örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.
- AA
Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan A.D. ve A.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
BYLOCK KULLANIMI
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları öğrenilen 2 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Tire ilçesinde başlatılan soruşturmalarda, 109 zanlı tutuklanırken, 100 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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