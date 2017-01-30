İzmir'de 270 sanıklı ilk FETÖ davası başladı

Bin 300 sayfalık iddianamenin, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanacağı dava, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda saat 09.30’da başladı.

Davaya katılacak olan sanık yakınları, avukat ve basın mensupları sıkı güvenlik önlemleri altında içeriye alındı. Tek tek X-Ray cihazlarından geçen vatandaşlar, çok sıkı aramadan geçirildi.

Ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemi

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda kimlik tespiti ile başlayan yargılamada, bir numaralı sanık olarak FETÖ/PDY'nin lideri Fethullah Gülen yer alıyor. 152'si tutuklu 270 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamaları yöneltilecek ve 270 sanık, suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim önüne çıkacak.

Duruşma salonu modernize edildi

Yaklaşık 2 ay sürmesi beklenen duruşmalar için duruşma salonu binası modernize edilerek; 270 kişilik sanık, 202 kişilik avukat oturma alanı, 162 kişilik izleyici, 24 kişilik basın platformu ve mahkeme başkan ve üyeleri ile savcının bulunacağı kürsüler yapıldı. Duruşma salonunda elektronik sistem oluşturulurken, Türkiye’de ilk defa uygulanan LED ekran uygulaması da yapıldı. Yurtdışından getirilen teknik altyapı dışındaki tüm malzemeler; Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hazırlandı. Duruşma salonu iç alanlarında, çevresinde, ana giriş nizamiye bölgesi ve otopark alan dahil olmak üzere 58 kameradan oluşan gece gündüz özelliği taşıyan güvenlik kamera sistemi kuruldu. Sistemin plaka okumaya kadar pek çok üstün özelliği de bulunuyor. Tutukluların güvenli biçimde salona getirilmesi için de nezarethane bölümüne çıkan 38 metre uzunluğunda, 2 metre eninde bir geçiş tüneli yapıldı.

Sanıkların 267’si asker 1’i polis 2’si sivil

267’sinin asker, 1’,nin polis, 2’s, sivil olan davadaki sanıklar arasında, 15 Temmuz öncesi NATO Kara Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tümgeneral Salih Sevil, Bornova 57'nci Topçu Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Mehmed Nuri Başol, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı olan Tuğamiral Halil İbrahim Yıldız, Foça Batı Görev Grup Komutanı olan Tuğamiral Yaşar Çamur, Hava Teknik Okulları Komutanı olan Tümgeneral Ahmet Cural, Ulaştırma Personel ve Eğitim Komutanı olan Tümgeneral Mustafa İlter, İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı olan Tuğgeneral Osman Nadir Saylan, Ege Deniz Bölge Komutanı olan Tuğamiral Süleyman Manka, Amfibi Okullar Komutanı olan Tuğamiral Erdal Ergün, Ege Ordusu Kurmay Başkan Yardımcısı olan Tuğgeneral Hakan Eser, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tuğgeneral Veyis Savaş ve Gaziemir Hava Sınıf Okulları Komutanı olan Tuğgeneral Ersal Ölmez de bulunuyor. Davada meslekten ihraç edilen bir emniyet mensubu ve iki sivil de tutuklu yargılanacak.