İzmir'de 45 yabancı uyruklu yakalandı

Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Olcabük koyunda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, koyda Yunan adalarına geçme hazırlığı yapan Afganistan, Suriye, Somali ve Eritre uyruklu 14'ü çocuk 45 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla bir kişi de gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.