Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de 45 yabancı uyruklu yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığındaki 45 yabancı uyruklu ile bir organizatör yakalandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Olcabük koyunda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
 
Ekipler, koyda Yunan adalarına geçme hazırlığı yapan Afganistan, Suriye, Somali ve Eritre uyruklu 14'ü çocuk 45 yabancı uyrukluyu yakaladı.
 
Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla bir kişi de gözaltına alındı.
 
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İki kardeşin yeteneği herkesi büyüledi

İki kardeşin yeteneği herkesi büyüledi

Hangi kusurlu araçlar muayeneden geçemeyecek?

Hangi kusurlu araçlar muayeneden geçemeyecek?

Türk ordusunun envanterinde bulunan silahlar

Türk ordusunun envanterinde bulunan silahlar

Halkalı Sirkeci tren hattı inşaatında son durum havadan görüntülendi

Halkalı Sirkeci tren hattı inşaatında son durum havadan görüntülendi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA