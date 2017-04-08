İzmir'de 500 Suriyeli mahalleyi terk etmek zorunda kaldı

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde, bir çocuğu dövdüğü öne sürülen Suriyeli gruba, mahalle sakinleri sopa ve tırpanlarla saldırdı. 1'i ağır 30 kişinin yaralandığı olay sonrası kentteki yaklaşık 500 kişilik Suriyeli grup, mahalleyi terk etti.

Olay, Torbalı'nın Pamukyazı Mahallesi'nde Suriyeli bir grubun, Pamukyazılı bir çocuğu dövdüğününün iddia edilmesi üzerine başladı. Çocuğun ailesi ile Suriyeliler arasında çıkan tartışmada, bıçaklar ve sopalar kullanıldı. Bazı mahalle sakinleri de olaya müdahil olunca 1'i ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Torbalı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mahelle sakini olan ve kavgada bıçakla ağır yaralanan 22 yaşındaki Mustafa M. ise ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bir çocuğun dövüldüğü, 1 kişinin de bıçaklanarak ağır yaralandığının duyulması üzerine kentteki tansiyon arttı. Mahalle sakini 300 kişilik bir grup, Cumartesi sabah toplanarak ellerindeki sopalarla Suriyelilerin kaldığı bölgeye gitmeye başladı. Durumu fark eden Suriyeliler ise eşyalarını arkalarında bırakarak hızla bölgeden uzaklaştı. Torbalı-Tire Karayolu'na çıkan mülteciler, otostopla uzaklaşmaya çalıştı. Hiçbir araç Suriyeliler için durmazken, çoluk çocuk yaklaşık 500 kişilik grup, Tire yönüne doğru uzaklaştı.

Torbalı-Selçuk yolunu bir süre trafiğe kapatan öfkeli mahallelli, daha sonra Suriyelilerin kaldığı 40 çadırı yıktı. Pamukyazı Mahalle Muhtarı Ali Çürükçü, "Mahalleliyi durdurmak imkansızdı. Çok öfkeliler. Mahallemizde Suriyeli istemiyoruz. Onların gelişiyle olaylar arttı. Devlet bunları alıp kamplara götürsün" dedi.