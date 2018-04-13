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İzmir'de 5,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 5,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış yaklaşık 5,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde 2 katlı binada kaçak nargile tütünü imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaklaşık bir aylık takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "merdiven altı" tabir edilen sağlıksız ortamda kimyasallarla karıştırılarak hazırlanmış bir kısmı poşetlenmiş kaçak yaklaşık 5,5 ton nargile tütünü ile bazı kimyasallar, çok miktarda aroma, vakum ve tütün karıştırma makinesi, hassas terazi ve paketleme makinesi ele geçirildi.

Alıcılara deneme yaptırmışlar

Ele geçirilen tütünlerin Adıyaman'dan getirildiği, imalathanede kimyasallarla karıştırıldıktan sonra poşetlendiği ve satışa hazır hale getirildikten sonra piyasa değerinden ucuza satıldığı, şehir dışından gelen talepler için kargoya verildiği öğrenildi.

Şüphelilerin, nargile tütününü almak için iş yerine gelen müşterilere ise bir odada tütünün kalitesini beğendirmek için deneme maksadıyla nargile içirdikleri öğrenildi.

Operasyonda, iş yerini 3 ay önce kiralayan H.K. (50) ile iş yerinde çalışan 4 Suriye uyruklu gözaltına alındı. Ayrıca, müşteri olarak iş yerinde bulunan 3 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Öte yandan iş yerinde üretim, depolama, satış belgesi bulunmadığı belirlendi.

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