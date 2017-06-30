Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de 71 yaşındaki kadın temizlik için yaptığı karışımdan zehirlenerek öldü

İzmir'in Tire İlçesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Faize Sardoğan, banyoda bayram temizliği yaparken karıştırdığı tuz ruhu ve çamaşır suyu nedeniyle zehirlendi. Beş gün boyunca yaşam savaşı veren Sardoğan, yaşamını yitirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tire'nin 4 Eylül Mahallesi'nde yaşayan evli ve iki çocuk annesi ev hanımı Faize Sardoğan, arife günü bayram hazırlığı için banyosunu temizlemeye başladı. Karıştırdığı tuz ruhu ve çamaşır suyundan zehirlenen Sardoğan, bir süre sonra fenalık geçirip bayıldı. Sağlık ekiplerini arayan yakınları, yardım istedi. Astım hastası olduğu öğrenilen Sardoğan'ın ambulansı beklerken kalbi durdu. Eve gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Sardoğan tekrar hayata döndürüldü. Önce Tire Devlet Hastanesi'ne oradan da ambulansla İzmir Özel Ege Yaşam Hastanesi'ne sevk edilen Sardoğan'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Solunum makinesine bağlı olarak 5 gün boyunca yaşam savaşı veren Sardoğan, fazla direnemedi. Yaşamını yitiren Sardoğan, Tire'de toprağa verildi. Uzmanlar, temizlik maddelerinin kimyasallardan oluştuğunu belirterek, asla birbirleriyle karıştırılmaması konusunda uyardı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Siverek'te akrabalar kavga etti: 5 yaralı

Siverek'te akrabalar kavga etti: 5 yaralı

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Dışarıdan konteyner gibi görünüyor ama...

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın sırrı yıllar sonra ortaya çıktı

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA