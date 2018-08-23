İzmir'de 76 yaşındaki adam oğazı kesilmiş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Ulubatlı Mahallesi'nde meydana geldi. 2742 Sokak'taki eve ihbar üzerine giden Gültepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler, banyo kısmında boğazı kesilen bir adam cesediyle karşılaştı.

Adamın, 76 yaşındaki M.Ö. olduğu belirlendi. Şüpheli ölüm sonrası olay yerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri de gönderildi.

M.Ö.'nün psikolojik problemlerinin olduğu ifade edilirken, cinayet ekipleri konu hakkında bir inceleme başlattı. Öte yandan ekiplerin ilk incelemesinde, M.Ö.'nün intihar edebileceği üzerinde durulurken, konuyla ilgili tahkikat devam ediyor.