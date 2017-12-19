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İzmir'de 9 Suriyeli kaçak göçmen ve 5 şüpheli yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde insan kaçakçısı olduğu iddiasıyla 5 şüpheli ve 9 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, suç ilişkilerini ortaya çıkarmak ve suçüstü yakalanmak için uzun süredir takip edilen göçmen kaçakçısı şüphelileri, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına taşıdıkları güzergahta yakalanmamak için öncü araçlar kullandığı belirlenen şüpheliler L.K. (36), Ö.A. (31), S.D. (37), R.C. (22) ve B.T. (49) gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 5'i çocuk, 2'si kadın toplam 9 Suriyeli kaçak göçmen yakalanırken 11 can yeleğine el konuldu.

 

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