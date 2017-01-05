İzmir'de adliye yakınlarında ikinci bir bombalı araç bulundu
İzmir'de ikinci bombalı araç... Adliye yakınlarında ikinci bir bombalı araç bulundu.
İzmir Adliyesi'nde patlamayı gerçekleştiren aracın 30 metre yakınında bir bombalı araç daha bulundu.
Adliye yakınlarında ele geçirilen ikinci araç imha edilecek.
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