İzmir'de adliye yakınlarında patlama Son dakika haberleri

İzmir Adliyesi yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor. Alınan bilgiye göre, İzmir Adliyesi yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

2 terörist ölü ele geçirildi

İzmir'deki terör saldırısında 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Patlamanın ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi yakalama çalışmaları sürüyor. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye trafik akışı kesildi

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Bir şüpheli ile ilgili çalışma başlatıldı. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.