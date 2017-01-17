İzmir’de, aile boyu infaz

İZMİR’in Buca İlçesi’nde, Hüseyin Tiryaki’nin yol kenarında cesedinin bulunmasından sonra ailesinden haber alamayan yakınlarının çilingir yardımıyla kapıyı açtırmaları ise korkunç olayı ortaya çıkardı. Evdeki de, Hüseyin Tiryaki’nin üç ay önce evlendiği üç aylık hamile olan eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ile üvey kız kardeşi Behiye Aslan’ın bıçaklanıp öldürülmüş cesetleri bulundu. Polis, aile infazını aydınlatmak için çalışmaya başladı.

Buca’da telefon satışı yapan 27 yaşındaki Hüseyin Tiryaki’nin işylerini açmaması üzerine arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Kaynaklar’da yol kenarında erkek cesedi bulundu. Dövüldükten sonra tabancayla öldürüldüğü belirlenen kişinin kimliğinin tespiti için polisin araştırması sürdüğü sırada, polise müracaat eden işyeri komşuları Hüseyin Tiryaki’nin cesedini teşhis etti.

YAKINLARI DA EVDE BULDU

Bu cinayetle ilgili polisin araştırması sürdüğü sırada Tiryaki’nin yakınlarına ulaşamayan yakınları, Menderes Caddesi 371 numaradaki eve geldi. Evin kapısının açılmaması ve telefonlara ulaşılamaması üzerine çilingir yardımıyla içeriye girildi. Evin içine girildiği anda da korkunç olay ortaya çıktı. Evde, Hüseyin Tiryaki’nin üç ay önce evlendiği üç aylık hamile olan eşi Fadime Tiryaki, annesi Aysel Aslan ile üniversite öğrencisi üvey kız kardeşi Behiye Aslan’ın bıçaklanıp öldürülmüş cesetleri bulundu. Tirkayi ailesinin, birlikte yaşadığı, Aysel Aslan’ın iki evlilik yaptığı öğrenildi. Polis evin kapısında zorlama olmadığı tespit etti. İnfazı ailenin tanıdığı kişilerin yaptığı üzerinde duran polis, araştırmalarını bu yönde sürdürdü. Olayı Hüseyin Tiryaki’nin gerçekleştirme olasılığına yönelik de yine araştırmanın devam ettiği açıklandı.