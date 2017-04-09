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İzmir'de AK Parti'nin mitingine giden kadınlara çirkin saldırı

İzmir'de 'Evet' yazılı yelekler giyerek AK Parti'nin mitingine giden kadınlara saldıran kişi gözaltına alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı Gündoğdu Meydanı'ndaki "İzmir Buluşması"na giden, AK Parti Konak Kadın Kolları Başkanı Seyran Yıldız Karahanlar'ın da aralarında bulunduğu, "Evet" yazılı yelek giyen, Türk bayrakları taşıyan ve "Türkiye için evet" sloganları eşliğinde yürüyen kadın grubu, Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda N.Ö'nün sözlü saldırısına maruz kaldı.

Ardından gruptaki Minüre Binici'ye (36) fiziki saldırıda bulunan N.Ö, ihbar üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

- "Çocuğumla kaldırıma yığıldım"

Saldırıya maruz kalan Binici, yaptığı açıklamada, AK Parti Kadın Kolları üyeleri olarak 30-35 kişiyle ilçeden çıkıp miting alanına gittiklerini söyledi.

Bu sırada kafeteryada oturan kişinin kalkarak, "Sizi burada istemiyorum, defolun gidin.'' diye bağırmaya başladığını belirten Binici, "Çocuğum vardı. 'Bakın, çocuğum var, bağırarak gelmeyin üzerime, bir sıkıntınız varsa polis var, ona anlatın.' dediğim sırada bana vurdu, darbetti, gözlüğüm kırıldı. Çocuğumla kaldırıma yığıldım. Onun da dizi ağrıdı. Doktor raporu aldım, şikayetçi oldum." diye konuştu.

Annesine atılan yumruk nedeniyle korktuğunu belirten 6 yaşındaki Zeynep Binici de ''Annemin yüzüne vurdu. Çok üzüldüm ve çok ağladım. Bana 'Ağlama' dediler ama zor oldu. Biz de buraya geldik." ifadelerini kullandı.

AK Parti Konak Kadın Kolları Başkanı Karahanlar da mitinge gittikleri sırada hızlıca yanlarına gelen kişinin sinkaflı sözler kullanarak saldırdığını anlattı.

Demokratik bir ülkede yaşadıklarına dikkati çeken Karahanlar, ''Biz kadına yapılan bu davranışı şiddetle kınıyoruz.'' dedi.

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