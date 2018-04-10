İzmir'de balıkçı barınağındaki teknelere uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, balıkçı barınağındaki teknelerde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibe alınan teknelere düzenlenen operasyonda A.A. (42) isimli şahıs O.K.'ye (41) şeffaf poşet içerisinde uyuşturucu madde verdiği esnada yakalanırken, İ.Ö. (59) isimli şahıs da teknesinde gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeği Julien'in her iki tekneye tepki vermesi üzerine teknelerde ve İ.Ö.'nün ikametinde yapılan aramada satışa hazır paketler ve poşetler içerisinde esrar maddesi el geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden O.K. serbest bırakılırken, A.A. ve İ.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, narkotik polislerinin yaklaşık 2 hafta içerisinde kentin giriş ve çıkışlarında yaptığı uygulamalar ve İzmir'in 10 ilçesinde çok sayıda adrese yaptığı operasyonlarda 98 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda satışa hazır poşetler ile meşe tabir edilen kilitli poşet ve kağıtlar içerisinde 4 kilo 900 gram esrar, 620 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 550 gram metamfetamin, 120 gram kokain, 30 gram eroin, 587 adet sentetik ecza, 10 adet ecstasy hap, 50 adet kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 36 adet tüfek fişeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 44 bin 834 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17’si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 48 şüpheli ise tutuklandı.