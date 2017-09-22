İzmir'de belediye işçisi feci şekilde can verdi

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Selçuk Belediyesi'ne ait eski hal binalarının yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Belediyesi'nde işçi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Levent Pektaş, eski hal binalarının yıkımı sırasında traktörün arkasına bağlanan profil demirinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Kazayı gören Pektaş'ın mesai arkadaşları, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Pektaş, ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Selçuk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üç çocuk babası Pektaş'ın hayatını kaybettiğini duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Pektaş'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.