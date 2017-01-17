Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de bina duvarı 3 aracın üzerine yıkıldı

İzmir’in Konak ilçesi tarihi Kemaraltı çarşısında, metruk bir binanın duvarı büyük bir gürültüyle 3 aracın üzerine çökerken, facianın eşiğinden dönüldü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi tarihi Kemeraltı Çarşısında meydana geldi. Ara sokakta metruk halde bulunan bir binanın duvarı, büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin etkisiyle park halindeki araçlar molozların altında kaldı. Vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Meydana gelen olayda, üç araçta büyük hasar oluştu. O sırada bölgede kimsenin bulunmaması ise facianın önüne geçti.

 "Büyük bir faciadan dönüldü"

 Aracı hasar gören vatandaşlardan Erkan Vurhan (40), metruk tarzı binalarda önlem alınması gerektiğini söyledi. Aracının kullanılamaz hala geldiğini ifade eden Vurhan, “Ne olduğunu anlamadık. Büyük bir gürültüyle çöktü. Diğer aracın sahibinin kızı iki dakika önce buradaydı. Büyük bir faciadan dönüldü. Belediyeden bu tür kullanılmayan binalara önlem almalarını istiyoruz” dedi.

 Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diyarbakır'da terör saldırısı: 4 polisimiz şehit oldu

Diyarbakır'da terör saldırısı: 4 polisimiz şehit oldu

Kütahya'da öğrenci servisi devrildi: 14 öğrenci yaralandı

Kütahya'da öğrenci servisi devrildi: 14 öğrenci yaralandı

Kırmızı deniz ejderi ilk defa böyle görüntülendi

Kırmızı deniz ejderi ilk defa böyle görüntülendi

20 soruda Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemi

20 soruda Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı sistemi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA