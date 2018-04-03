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İzmir'de bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan teröristlerin atış eğitim görüntüsü çıktı

İzmir'e bombalı ve silahlı eylem için gelen ve polisin takibi sonucu eylem yapamadan yakalanan terör örgütü Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist üyesi 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 teröristin kanlı eylem öncesi Buca'da atış talimi yaparken görüntüleri ortaya çıktı.

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  • Muammer Başkan / TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist terör örgütüne mensup 2 kişinin İzmir'de bombalı ve silahlı eylem arayışında oldukları bilgisini edinmiş ve geçtiğimiz 19 Mart günü yapılan operasyonla 2 örgüt mensubunu saklandıkları hücre evinde yakaladı.  Silahlı terör örgütü mensuplarının yakalandığı Buca bölgesinde bir ev ve işyerinde ayrıca yine örgüt mensupları tarafından hücre evi olarak  kullanılan  Çiğli ilçesi Güzeltepe semtinde bulunan bir evde yapılan aramada; 2 adet patlamaya hazır bomba düzeneği ve çok miktarda bomba yapımında kullanılan patlayıcı malzeme, uzaktan kumanda sistemi, kablo ve pil, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Yine söz konusu örgüt mensupları tarafından kullanılan araç içerisinde yapılan aramada; eylemlerde kullanılmak için kitap içerisinin oyularak zula haline  getirildiği düzenek içerisinde 1 adet 7,65 mm tabanca, araç içerisinde saklanmış vaziyette 1 adet 9mm tabanca, 1 adet av tüfeği ve silahlara ait çok miktarda mermi ve fişek ele geçirildi. 

Atış talim görüntüleri ortaya çıktı

Emniyetteki sorgularının ardından  mahkemece tutuklanan  2 örgüt üyesinin  atış talimi yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Buca ilçesinde  bir bölgede  yapıldığı değerlendirilen 2 teröristin, bir hedefe nişan alıp sırasıyla atış talimi yaptığı görüldü.

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