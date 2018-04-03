İzmir'de bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan teröristlerin atış eğitim görüntüsü çıktı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist terör örgütüne mensup 2 kişinin İzmir'de bombalı ve silahlı eylem arayışında oldukları bilgisini edinmiş ve geçtiğimiz 19 Mart günü yapılan operasyonla 2 örgüt mensubunu saklandıkları hücre evinde yakaladı. Silahlı terör örgütü mensuplarının yakalandığı Buca bölgesinde bir ev ve işyerinde ayrıca yine örgüt mensupları tarafından hücre evi olarak kullanılan Çiğli ilçesi Güzeltepe semtinde bulunan bir evde yapılan aramada; 2 adet patlamaya hazır bomba düzeneği ve çok miktarda bomba yapımında kullanılan patlayıcı malzeme, uzaktan kumanda sistemi, kablo ve pil, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Yine söz konusu örgüt mensupları tarafından kullanılan araç içerisinde yapılan aramada; eylemlerde kullanılmak için kitap içerisinin oyularak zula haline getirildiği düzenek içerisinde 1 adet 7,65 mm tabanca, araç içerisinde saklanmış vaziyette 1 adet 9mm tabanca, 1 adet av tüfeği ve silahlara ait çok miktarda mermi ve fişek ele geçirildi.

Atış talim görüntüleri ortaya çıktı

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemece tutuklanan 2 örgüt üyesinin atış talimi yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Buca ilçesinde bir bölgede yapıldığı değerlendirilen 2 teröristin, bir hedefe nişan alıp sırasıyla atış talimi yaptığı görüldü.