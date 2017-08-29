İzmir’de makilik alanda büyük yangın

Edinilen bilgiye göre, Selçuk ilçesi Kurudağ mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Kısa sürede etkisini artıran alevlere 2 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, itfaiye ile orman ekipleri müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.