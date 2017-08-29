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İzmir’de makilik alanda büyük yangın

İzmir’in Selçuk ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede geniş alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Selçuk ilçesi Kurudağ mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Kısa sürede etkisini artıran alevlere 2 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, itfaiye ile orman ekipleri müdahale ediyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
 

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