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İzmir'de "Bylock" operasyonu: 36 gözaltı

İzmir'de terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan operasyonda, aralarında emniyet müdürlerinin de bulunduğuı 36 kişi gözaltına alındı.

  • Muammer BAŞKAN/STAR
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü FETÖ/ PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi  ekipleri eş zamanlı olarak 36 ayrı adrese operasyon düzenledi.
 
Baskınlarda, meslekten ihraç edilen emniyet müdürleri, öğretmenler ve esnafların bulunduğu 36 kişiyi gözaltına aldı.
 
Şüphelilerin terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması olan Bylock kullanıcıları olduğu bildirildi. 
Örgüt üyeleri sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne getirildi.

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