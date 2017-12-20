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İzmir'de Bylock operasyonu: 43 gözaltı

İzmir'de terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yapılan operasyonda aralarında avukatlarında bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı.

  • Muammer Başkan/TürkMedya Ege Temsilcisi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet müdürlüğü terörle mücadele şubesi ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı olarak 51 adrese operasyon düzenledi.
 
Operasyonda, terör örgütü FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme uygulaması olan Bylock kullandıkları belirlenen ve aralarında avukatlarında bulunduğu 43 kişiyi gözaltına aldı.
 
Örgüt üyeleri ile birlikte örgütsel dokümanlar ile terör örgütü FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in kitapları ele geçirildi.
Şüpheliler sorgulanmak üzere terörle müvadele şubesine getirildi.

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