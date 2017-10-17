Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İzmir'de ByLock operasyonu

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen farklı meslek gruplarından 25 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
 
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
 
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü.​

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Org. Akar ve komutanların Akıncı Üssü'ne getirilmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Org. Akar ve komutanların Akıncı Üssü'ne getirilmesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Herkesin kıdem tazminatına zam yapıldı

Herkesin kıdem tazminatına zam yapıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA